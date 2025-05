Emily in Paris: Macron freut sich auf Treffen mit Lily Collins

1 Emmanuel Macron hofft, dass Lily Collins mit ihrer Serie "Emily in Paris" bald wieder in Frankreich drehen wird. Foto: IMAGO/NurPhoto / imago/Pacific Press Agency / Lev Radin

Der französische Staatschef Emmanuel Macron hat sich erneut in Sachen "Emily in Paris" eingeschaltet. Er kommentierte unter einem Instagram-Beitrag von Netflix und betonte, dass er sich auf ein Wiedersehen mit Hauptdarstellerin Lily Collins in Frankreich freue.











Der französische Präsident Emmanuel Macron (47) gilt als großer Fan der Netflix-Serie "Emily in Paris". Der Staatschef kündigte bereits vor Monaten an, dass er sich persönlich dafür einsetzen wolle, dass die von Lily Collins (36) verkörperte Hauptfigur in der kommenden fünften Staffel wieder von Rom in die französische Hauptstadt zurückkehrt. Untermauert hat er das jetzt in einem Instagram-Kommentar, in dem er Lily Collins zu einem Rendezvous bittet. Die Schauspielerin antwortete umgehend.