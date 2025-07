Emily Deschanel: Bones-Star enthüllt Missbrauch am Filmset

Der Star aus "Bones - Die Knochenjägerin" spricht in ihrem Podcast über einen sexuellen Übergriff am Set. Die Unerfahrenheit von Emily Deschanel wurde schamlos ausgenutzt.

Als toughe forensische Anthropologin in "Bones - Die Knochenjägerin" zählte Emily Deschanel (48) von 2005 bis 2017 zu den stärksten weiblichen Seriencharakteren. Nun erzählt sie von einer beunruhigenden sexistischen Erfahrung am Set, die sie während einer ihrer ersten Schauspielrollen erleben musste und zunächst zu verängstigt war, um sich zu wehren.

Im Gespräch mit ihrer ehemaligen Kollegin aus "Bones" Carla Gallo (50) offenbarte sie in ihrem Podcast "Boneheads" den Übergriff eines männlichen Kollegen: "Das war mein erster richtiger Schauspieljob. Und ich stand vor der Kamera und war am ersten Tag total nervös, und er legte einfach seine Hand auf meinen Hintern, und ich dachte nur: 'Mach einfach weiter mit der Szene'."

Da die Schwester von "New Girl"-TV-Star Zooey Deschanel (45) ganz am Anfang ihrer Karriere stand, dachte sie, dass dieser Hammer nun ständig über ihr schweben würde. Seine Berührung sei kein Bestandteil der Szene gewesen, stellt sie klar. "Aber die Kamera konnte es nicht sehen. Es war wie ein kleines Machtspiel von ihm mir gegenüber."

"Ich war vor Angst wie gelähmt"

Bei der nächsten Aufnahme habe sie wieder nichts gesagt, weil "ich vor Angst wie gelähmt war". Deschanel war erst 23 Jahre alt und ihr mangelte es am "nötigen Selbstvertrauen". Die Tortur nahm kein Ende. "Dann schnüffelte er auf wirklich gruselige Weise an meinen Haaren und machte solche Sachen während der ganzen Szene weiter." Erst danach fand sie den Mut, um ihn Einhalt zu gebieten. "Mach das nie wieder", fauchte sie ihn an. "Und er tat es nicht." Um welchen Film und Kollegen es sich handelte, verschweigt sie.

"Ich hatte solche Angst", gibt die 48-Jährige rückblickend zu. "Ich denke, es ist so etwas wie ein Missbrauch, und ich möchte dieses Wort nicht leichtfertig verwenden, denn es ist nur ein kleiner Missbrauch", so die US-Amerikanerin. "Menschen erleben viel Schlimmeres im Leben. Aber ich glaube, es gibt da eine psychologische Sache, bei der man es für diese Menschen normalisieren will. Selbst wenn man das Opfer davon ist, sagt man: 'Nein, das ist in Ordnung'."