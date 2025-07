Emilio Piano mit Ed Sheeran: „Stuttgart singt super. Alle haben mitgemacht“

Alle Augen sind auf den Mann in der rosa Bermuda gerichtet, der am Eckensee einem Minivan entsteigt und der brütenden Hitze entsprechend gemächlich angeschlappt kommt. Wer da am Klavier vor der Oper sitzt, ist für die meisten erst einmal Nebensache, als Ed Sheeran am Sonntagvormittag in der Stuttgarter Innenstadt eines seiner Spontankonzerte gibt, die längst zu einem Markenzeichen des britischen Sängers geworden sind.

Dabei ist der bärtige Pianist ein veritabler Internetstar. Emilio Piano, der eigentlich Emil Reinert heißt, ist mit über 35 Millionen Followern von TikTok bis Instagram einer der erfolgreichsten Musik-Influencer weltweit. Öffentliche Plätze zwischen Tokio, Paris oder Doha sind seine Bühne – von der Fußgängerzone in Berlin über den Bahnhof in Boston bis zur Shoppingmeile in Los Angeles. Die Clips gehen regelmäßig viral. Die Videoschnipsel sind geschickt orchestriert, funktionieren nach der Social-Media-Logik: Emotionale Inhalte ziehen. Kleine, vielleicht vier- oder fünfjährige Mädchen singen zu Emilios Begleitung Leonard Cohens „Hallelujah“ oder die Lennon-Hymne „Imagine“, in Hamburg stimmen hundert Menschen „O Fortuna“ aus Carl Orffs „Carmina Burana“ an.

Emil Reinert ist 30 Jahre alt, wurde in Paris geboren und hat die deutsche und die französische Staatsbürgerschaft. Er studierte am Pariser Konservatorium Hector Berlioz und an der Uni Hamburg. 2022 begann er in Paris mit kleinen Piano-Flashmobs, inzwischen folgen dem klassisch ausgebildeten Pianisten und Komponisten auf Instagram fast acht Millionen Menschen. „Ich hatte die Idee, als ich daheim am Klavier saß“, sagt Reinert. „Der Gedanke begann zu wachsen, ich habe begonnen daran zu arbeiten und die Idee Stück für Stück zum Leben zu erwecken.“

Emilio Piano spielte schon mit dem Grammy-Gewinner Teddy Swims oder dem österreichische Eurovision-Song-Contest-Sieger JJ, Johannes Pietsch. Vor Weihnachten trat er bei der „Helene Fischer Show“ zum ersten Mal im deutschen Fernsehen auf. Gerade arbeitet der 30-Jährige an einem Debütalbum, das im Laufe des Jahres erscheinen soll. „Maison“, ein klassisches Chanson, das Reinert komponiert hat und das von ihm gespielt und von der französischen Sängerin Lucie (bekannt aus der französischen Version von „The Voice Kids“) gesungen wird, hat bereits vier Millionen Aufrufe auf Youtube.

Handshake unter Musikern: Ed Sheeran und Emilio Piano (links). Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Ed Sheeran wusste offenbar noch nicht so viel über den Pianisten, der ihn am Sonntag bei seinen beiden Liedern – das neue „Sapphire“ und sein Megahit „Perfect“ – begleitete. „Kommt Ihr jede Woche, um ihn zu sehen?“, fragte der 34-jährige Brite die Umstehenden. Emilio Piano, der Sohn eines Deutschen und einer Französin, klärte dann auf, dass er nicht im Kessel, sondern in Frankreich lebt.

„Ich liebe Ed Sheerans Musik, und er ist mein Vorbild“, sagt Emilio Piano. Als das Plattenlabel des Briten angefragt habe, „haben wir natürlich direkt zugesagt.“

Die Stimmung vor der Stuttgarter Oper fand der 30-Jährige „großartig. Das Gefühl, für die Menschen, die dort zufällig stehen und nicht wissen, was passiert, zu spielen. Und dann die authentische Überraschung und die Emotionen der Zuschauer, wenn es dann passiert – einfach wunderbar.“ Solche Momente, sagt Emilio Piano, hätten „eine gewisse Magie“.

Das Treffen mit seinem Idol sei „wunderbar“ gewesen. „Ed ist ein sehr höflicher und ein sympathischer Mensch. Man fühlt sich sofort wohl in seiner Umgebung. Er lebt für die Musik, genauso wie ich.“ Für die knapp hundert Leute, die an diesem heißen Sonntagvormittag „Perfect“ sangen, gibt es von dem Pianisten nur Lob: „Stuttgart singt super. Alle haben mitgemacht – das hat mir große Freude bereitet.“ Der Pianist kann sich gut vorstellen, bald wieder im Kessel zu spielen: „Wenn Ihr mich in Stuttgart wiedersehen möchtet, sagt einfach Bescheid.“

Das Klavier, auf dem Emilio Piano am Eckensee gespielt hat, ist übrigens nicht sein eigenes, es wurde von Sheerans Plattenfirma bei Piano Hölzle aus Sindelfingen gemietet. Da sind jetzt zwei Autogramme drauf: Eins von Ed Sheeran – und eins von Emilio Piano.