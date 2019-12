Emiliano Insua via Facebook

1 Emiliano Insua zieht es nach Los Angeles. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Emiliano Insua hat sich vor seinem Wechsel nach Los Angeles noch einmal mit emotionalen Worten via Facebook an den VfB, die Stadt und die Fans gewandt.

Stuttgart - Vor seinem Wechsel in die USA (wir berichteten) hat sich der Argentinier Emiliano Insua mit einem emotionalen Post via Facebook vom VfB Stuttgart und der Schwabenmetropole verabschiedet.

Den 30-Jährigen, der viereinhalb Jahre in Diensten der Schwaben stand, zieht es nun über den großen Teich, wo er in Kalifornien beim MLS-Club LA Galaxy anheuert.

In seinem Post betont Insua, wie eng er mit dem Verein verbunden war. Er schreibt: „VfB war für mich: Ein Ort von dem ich vor allem schöne und wertvolle Erinnerungen mitnehmen kann. […] VfB war innerhalb Europas, der Verein bei dem ich mich am wohlsten gefühlt habe. Bei dem ich die meiste Zeit verbracht habe und bei dem ich lernte, immer nach vorne zu schauen und an meine eigene Leistung und die jedes Einzelnen zu glauben“.

Erinnerungen an den Aufstieg und den Sieg in München

Der Argentinier erinnert sich dabei an den Aufstieg 2017 zurück sowie an den 4:1-Sieg bei den Bayern. Er sei stolz gewesen, das Trikot des VfB zu tragen und ihn fast fünf Jahre lang zu verteidigen.

Und auch die Stadt Stuttgart ist dem 30- Jährigen ans Herz gewachsen: „Ich verlasse eine Stadt, die nicht nur beruflich, sondern auch persönlich viel mit mir geteilt hat. Mit meiner Frau sahen wir unsere Kinder glücklich aufwachsen und es gelang uns, schöne Freundschaften zu schließen. Für sie alle wird es kein Abschied sein, sondern ein baldiges Wiedersehen, ohne Zweifel“.

Insua schließt mit den emotionalen Worten: „Ich werde immer ein Fan dieses schönen Vereins sein, der das Beste von seinen Fans verdient. Dieser Club ist großartig, weil er so viele Fans hat! Wir sehen uns bald wieder!“

Hier gibt es den kompletten Post: