Emile Ratelbland Niederländer beantragt neuen Geburtstag

Von red/AP 08. November 2018 - 19:18 Uhr

Ein Niederländer möchte seinen Geburtstag umdatieren (Symbolbild). Foto: dpa

Kurioser Antrag in den Niederlanden: Ein dort bekannter Motivationstrainer möchte seinen Geburtstag umdatieren lassen – mit einer ungewöhnlichen Begründung.

Utrecht - Der niederländische Motivationstrainer Emile Ratelbland hat bei Gericht einen neuen Geburtstag beantragt, der den 69-Jährigen 20 Jahre jünger machen würde.

Mehr zum Thema

Der in den Niederlanden als Fernsehpersönlichkeit bekannte Ratelbland erklärte dazu, sein Antrag sei angesichts anderer staatlich anerkannter persönlicher Transformationen wie die Wahl von Geschlecht und Namen konsequent. „Ich will mein eigenes Alter. Ich will Kontrolle über mich selbst“, sagte er am Donnerstag.