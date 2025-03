Emanzipation in Deutschland: Die hart erkämpfte Freiheit von Frauen ist bedroht

1 Am 8. März demonstrieren jedes Jahr Frauen dafür, ihre Rechte zum Wohle aller zu wahren. Foto: imago/IPON

Frausein in Deutschland – das war noch nie so selbstbestimmt und chancenreich wie heute, sagt Autorin Lisa Welzhofer. Aber wenn rechtspopulistische Strömungen an Kraft gewinnen, sind diese Errungenschaften in Gefahr.











Link kopiert



Frausein in Deutschland – das war noch nie so selbstbestimmt und reich an Möglichkeiten wie heute. Forscherin, Mechatronikerin, Kanzlerin oder Schriftstellerin. Mutter oder kinderlos glücklich. Hausfrau oder Arbeitnehmerin. Frauen oder Männer liebend. Monogam, polyamor oder allein. Politisch links oder rechts bewegt. Einem achtjährigen Mädchen stehen Wege offen, die sich dessen 98-jährige Urgroßmutter in ihrer Jugend allein erträumen konnte.