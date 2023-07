8 Stolzer Meister Emanuel Buchmann – in unserer Bildergalerie stellen wir die sieben deutschen Radprofis, die bei der Tour de France 2022 an den Start gehen. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Emanuel Buchmann startet nicht als Kapitän von Bora-hansgrohe in die Tour, sondern als Wasserträger für den Australier Jai Hindley. Ein Problem hat er damit nicht – weil es im Radsport üblich ist, den stärkeren Teamkollegen zu unterstützen.









Die neue Netflix-Doku heißt „Im Hauptfeld“, in welcher der Streaming-Anbieter in sechs Etappen die Geschichte der Tour de France 2022 erzählt. Gezeigt werden spektakuläre Stürze, vermeintliche Streitereien unter Teamkollegen und Sportliche Leiter, die in ihren Autos wild fluchen, aber natürlich auch viele schöne, emotionale Bilder. Emanuel Buchmann (30) fehlte vor einem Jahr bei der Frankreich-Rundfahrt, das Netflix-Machwerk interessiert ihn trotzdem nicht sonderlich. „Ich bin auf derartige Bilder nicht angewiesen“, sagt er vor dem Start der Tour 2023 an diesem Samstag im spanischen Bilbao, „ich habe als Fahrer ja ganz gute Einblicke.“ Diesmal ist Buchmann auch selbst wieder Protagonist des Livegeschehens. Allerdings in einer neuen Rolle.