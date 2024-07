EM2024: „Und jetzt holt euch den scheiß Pokal“ – die besten Videos der DFB-Stars

1 David Raum glänzt nicht nur auf dem Rasen. Hinter den Kulissen ist er ein wahrer Familienmensch. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Nicht nur spielerisch, auch menschlich reißt die junge Nationalelf bei dieser EM ein ganzes Land mit. Lustig, entspannt und manchmal auch „on fire“ geht es auch hinter den Kulissen zu.











Wenn man Pflanzen streichelt und ihnen gut zuredet, sollen sie laut manch einem Experten besser gedeihen. Die Nationalspieler wollen sich hier nichts nachsagen lassen und kümmern sich daher rührend um einen Bonsai, der in ihrem Spielerquartier in Herzogenaurach verweilt und, „gestreichelt werden möchte“, wie ein Post-it hinweist, das vermutlich von einem Spieler an das Mini-Bäumchen geklebt wurde.