EM2024: Spanien als maximale Herausforderung für die Nationalelf

1 Der spanische Nationalspieler Georgien Rodri Spanien bei der EM 2024 in Deutschland. Foto: IMAGO//Markus Ulmer

Deutschland gegen Spanien. Dieses EM-Viertelfinale hat für Fußball-Fans einen besonderen Reiz. Die bislang besten Teams des Turniers treffen in Stuttgart aufeinander.











Link kopiert



Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht vor ihrer bislang mit Abstand schwersten EM-Prüfung. In Stuttgart tritt die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Freitag (18 Uhr/ARD/Magenta TV) gegen das bislang viermal siegreiche Spanien an. Nagelsmann konnte im Abschlusstraining im Teamquartier in Herzogenaurach vor der Abfahrt nach Stuttgart alle 26 Spieler seines Kaders einsetzen. Der im Achtelfinale gegen Dänemark gelb-gesperrte Jonathan Tah darf wieder eingesetzt werden.