Lothar Matthäus hat für das EM-Achtelfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft trotz der personellen Probleme in der Abwehr keine großen Sorgen. Er traue Ersatzmann Nico Schlotterbeck „jederzeit zu, das zu spielen“, was bislang der gelbgesperrte Jonathan Tah „gespielt hat“, schrieb der deutsche Rekordnationalspieler (63) in seiner Sky-Kolumne.