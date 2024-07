EM-Viertelfinale: Von Paris bis in die Wüste: Die wichtigsten Spanien-Duelle

Stuttgart - Deutschland hat gegen Spanien eine positive Länderspielbilanz. Auch wenn in diesem Jahrtausend erst zwei Siege gelangen. Neun Siege, neun Unentschieden und acht Niederlagen bei 31:32 Toren stehen in der DFB-Bilanz. Das EM-Viertelfinale am Freitag (18.00 Uhr/ARD/Magenta TV) in Stuttgart ist schon das 13. Pflichtspiel beider Nationen seit dem deutschen 2:1 im WM-Gruppenspiel 1966 in England. Die Bilanz, wenn es besonders zählte: Vier Siege, vier Remis, vier Niederlagen, 12:15 Tore. Acht wichtige Partien gegen Spanien:

EM 1984: 20. Juni, Paris, Gruppenphase, 0:1

Titelverteidiger Deutschland quält sich durch das Turnier in Frankreich. Ein Remis gegen Spanien würde dennoch zum Einzug in das Halbfinale reichen. Doch dann schlägt Antonio Maceda per Kopfball spät zu. 0:1. Deutschland ist raus. Jupp Derwall, der Europameister von 1980, muss als Bundestrainer gehen. Es übernimmt Franz Beckenbauer als DFB-Teamchef.

EM 1988: 17. Juni, München, Gruppenphase, 2:0

Schon bei der letzten Heim-EM war Spanien deutscher Gegner. In München reicht wieder ein Remis für das Halbfinale. Doch diesmal übernimmt Rudi Völler das Geschehen. Zwei Stürmertore - und der Gruppensieg ist perfekt. Diesmal muss Spanien nach Hause fahren. Doch das deutsche Glück reicht nur bis zum Halbfinal-Aus gegen die Niederlande.

Völlers Premiere 2000: 16. August, Hannover, Testspiel, 4:1

Fußball-Deutschland liegt nach dem EM-Desaster in Belgien und Niederlande am Boden. Als Platzhalter für den designierten Bundestrainer Christoph Daum übernimmt Rudi Völler als Interimscoach. Und die Premiere glückt. In Hannover wird Spanien mit 4:1 geschlagen. Mehmet Scholl und Alexander Zickler treffen zum höchsten DFB-Sieg gegen Spanien.

EM 2008: 29. Juni, Wien, Endspiel, 0:1

Gleich bei seiner Turnierpremiere als Bundestrainer steht Joachim Löw mit der DFB-Elf im Finale. Doch dort begegnet er dem Team, dem er fortan als Vorbild nacheifert. Spanien ist in Wien einfach besser. Fernando Torres düpiert Philipp Lahm und Torwart Jens Lehmann. Deutschland hat mit Kapitän Michael Ballack keine Antwort. Spanien holt den EM-Titel.

WM 2010: 7. Juli, Durban, Halbfinale, 0:1

In Durban tritt eine junge, frische deutsche Mannschaft an. Doch ausgerechnet Shootingstar und Fünffach-Torschütze Thomas Müller fehlt gesperrt. Einen wuchtigen Kopfball von Carles Puyol kann die deutsche Abwehr nicht verteidigen. Spanien zieht ins Endspiel ein und wird Weltmeister. Die DFB-Elf ist bei den Fans ein Weltmeister der Herzen.

Vigo 2014: 18. November, Testspiel, 1:0

In Galizien geht ein fieser November-Dauerregen nieder. Doch es ist der Abend, an dem der Spanien-Komplex endlich bezwungen wird. Weltmeister Deutschland gewinnt durch ein spätes Tor von Toni Kroos in Vigo den Test mit 1:0. Es soll der einzige Sieg unter Bundestrainer Löw gegen den großen Rivalen bleiben - und der letzte bis heute.

Sevilla 2020: 17. November, Nations League, 0:6

Ein weiterer Tiefpunkt in der darnieder gehenden Ära von Löw. 0:6 heißt es in Sevilla. Toni Kroos und seine Kollegen werden hergespielt. Debakel statt Gruppensieg in der Nations League. Nach einigen Wochen Bedenkzeit kündigt der Weltmeister-Coach Löw seinen Rücktritt für die Zeit nach der EM 2021 an.

WM 2022: 27. November, Al-Bayt, Gruppenphase, 1:1

Deutschland steht bei der WM in Katar nach dem 1:2-Fehlstart gegen Japan unter Druck. Niclas Füllkrug rettet mit seinem Joker-Tor spät ein 1:1 im Beduinen-Stadion von Al-Bhayt. Letztlich vergebens: Deutschland scheidet nach der Gruppenphase aus. Spanien scheitert im Achtelfinale an Marokko.