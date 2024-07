EM-Viertelfinale in Berlin: „Massiv“ den Wolfsgruß gezeigt: Polizei beendet türkischen Fanmarsch

1 Türkei-Fans versammelten sich am Samstag am Berliner Breitscheidplatz, um Richtung Olympiastadion zu ziehen. Foto: dpa/Christoph Soeder

Vor dem EM-Viertelfinale in Berlin haben Anhänger der türkischen Fußball-Nationalmannschaft bei ihrem Fanmarsch zum Olympiastadion laut Polizei „massiv“ den rechtsextremen Wolfsgruß gezeigt. AFP-Fotos vom Breitscheidplatz bestätigen am Samstag entsprechende Szenen. Einsatzkräfte hatten den Fanmarsch deshalb zunächst angehalten und die Fans aufgefordert, „das Zeigen dieses Zeichens zu unterlassen“, schrieb die Polizei am Samstagnachmittag bei X. Wegen „fortgesetzter politischer Botschaften“ wurde der Marsch später beendet.