EM-Talkrunde wünscht sich Deniz Undav: Die „rosarote Brille“ muss jetzt weg

1 Zwei Teilnehmende der EM-Talkrunde haben keine Angst vor den Engländern in einem möglichen Achtelfinale, andere hätten lieber die Dänen. Foto: dpa/Andreas Arnold

Die Nationalelf soll im Achtelfinale möglichst auf England treffen, hoffen zwei Teilnehmer der Runde.











Link kopiert



England oder doch lieber die Dänen? Aber vielleicht wären doch die Slowenen besser? Die Teilnehmenden des EM-Talks waren sich nicht ganz einig, wen man sich nach dem glücklichen Gruppensieg der deutschen Nationalmannschaft jetzt fürs Achtelfinale für den kommenden Samstag aussuchen möchte. Die Tendenz aber geht bei Markus Koch, dem Trainer des SV Kornwestheim, ebenso zu den Engländern wie bei Susanne Düding, der Vorsitzenden Fußball des GSV Pleidelsheim. „Damit bin ich auf einer Linie mit Stefan Effenberg“, sagt Düding. Da wisse man, was einem erwartet. Zudem seien die Engländer derzeit weit weg von der ihr zugedachten Favoritenrolle, meint Koch. Thomas Franke, Leiter der Außenstelle Ludwigsburg der LPB, möchte dennoch nicht, dass sich die Wege mit dem Inselteam kreuzen und wünscht sich die Slowenen. In seiner Präferenzliste stehen die Engländer auf dem letzten Platz. „Aber ist ja schön, dass man wie in der politschen Bildung auch die Fußball-Betrachtung kontrovers diskutieren kann“, sagt Franke, der im Spiel gegen die Schweiz eine gewisse Behäbigkeit im deutschen Spiel ausgemacht hat.