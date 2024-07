EM-Talk-Quartett steht nicht auf Sané: „Wir müssen den Spaniern den Ball wegnehmen“

1 Stuttgart wird im Stadion alles geben, um die DFB-Elf gegen Spanien ins Halbfinale zu tragen. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

EM-Talk-Runde setzt im Viertelfinale auf die Aura der MHP-Arena und wünscht sich die Meckerregel auch im Amateurfußball.











Erinnern Sie sich noch an den Slogan, als die deutsche Nationalelf 2006 zum Spiel um Platz drei gegen Portugal in Stuttgart eintraf? Da standen Zehntausende von Fans vor dem Mannschaftshotel und sagen: „Stuttgart ist viel schöner als Berlin.“ Das ist natürlich städtebaulich Geschmacksache, aber die Anhänger hoben damals vor allem auf die wundersame Stimmung ab, die sich in der heutigen MHP-Arena zu besonderen Anlässen entfalten kann. Am Freitag könnte laut unserer EM-Talk-Runde wieder so ein Moment sein beim Duell gegen die Spanier, einem, wie Thomas Franke, Leiter der Außenstelle Ludwigsburg der LpB meint, „vorgezogenen Finale“. Für ihn ist der Heimvorteil ebenso ein Faktor, wie für Susanne Düding, der Vorsitzenden Fußball der SGV Freiberg. „Stuttgart wird alles geben“, sagt Düding und auch Markus Koch, Coach des SV Kornwestheim, kann sich keinen besseren Standort vorstellen.