EM-Studio im Stuttgarter Fernsehturm: Fernsehstudio mit atemberaubender Aussicht

1 Rainer Maria Salzgeber und Beni Huggel (rechts) moderieren aus dem EM-Studio des SRF im Stuttgarter Fernsehturm. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Das Schweizer Fernsehen sendet während der Fußball-EM täglich live vom Stuttgarter Fernsehturm – mit bestem Blick auf Hotel und Trainingsgelände der Schweizer Nationalmannschaft.











Fragt man frei nach dem Märchen von Schneewittchen der Gebrüder Grimm: „Wer hat das schönste Fernsehstudio bei dieser Fußball-EM?“, dann fällt die Antwort wohl eindeutig aus: Die Schweizer sind es. In 144 Meter Höhe hat sich das Schweizer Fernsehen (SRF) einquartiert. Direkt unterhalb der Aussichtsplattform des Stuttgarter Fernsehturms produzieren die Eidgenossen allabendlich ihr „Nati-Magazin“ in luftiger Höhe – in einem Studio mit atemberaubendem Blick über Stuttgart und Sicht auf das Waldaustadion, in dem die Schweizer Nationalmannschaft ihre Trainingseinheiten abhält, ebenso wie auf das Teamquartier im Waldhotel.