Wer Jens Zimmermann als „coole Socke“ bezeichnet, scheint ihn gut zu kennen. Den von der Uefa ausgesuchten Stadionsprecher der Fußball-EM bringt so schnell nichts aus der Ruhe. In der Stuttgart-Arena sei er weniger aufgeregt, sagt er, wenn er vor 50.000 Fans was sagt, damit also vor einer anonymen Masse, als wenn er vor 50 Leuten spricht, in deren Gesichter er schauen kann.

Kein Wunder also, dass der coole Zimmermann dem Radiomoderator Matthias Sziedat zusagte, als dieser ihn bat, während eines Spieles im Stuttgarter Stadion ein Live-Interview für SWR 1 mit ihm zu führen – sozusagen während der Arbeit des Stadionsprechers. Was dabei geschah, ist seitdem ein Klickhit im Netz. ZDF-Reporter Alex Ruda hat den Stuttgarter in seinem Tagebuch über die „Sehnsucht nach dem Sommermärchen“ nach dieser schönen Geschichte als „Hellseher“ gerühmt.

Vor dem Radio-Gespräch, für das Spiel der Dänen gegen Slowenien live aus der Stuttgart Arena geplant, hatte Jens Zimmermann dem Radiomann per WhatsApp geschrieben: Sollte ein Tor während des Telefoninterviews fallen, müsse er es unterbrechen und seine eigentliche Arbeit tun – nämlich den Namen des Schützen über die Stadion-Lautsprecher verkünden. „Ich hoffe sogar, dass ein Tor fällt“, schrieb SWR-1-Moderator Matthias Sziedat. Darauf erwiderte Zimmermann: „Ich sag dem Christian Eriksen Bescheid. 18.15 Uhr bitte.“

Auszug aus dem Chatverlauf /privat

Das Deutschland-Spiel kann er am Sonntagabend nicht anschauen

Seit Tagen macht dieser Chatverlauf in den sozialen Medien seine Runden. Denn es kam genau so, wie Jens Zimmermann vorausgesagt hatte: Um Punkt 18.15 Uhr schoss Eriksen für die Dänen das Tor! Der Stadionsprecher musste das Radiointerview unterbrechen – was dem Moderator Sziedat natürlich gefiel: Die Hörerinnen und Hörer von SWR 1 bekamen live mit, wie das Tor fiel und wie Zimmermann dabei seine Arbeit machte.

Seitdem wird der Stadionsprecher im Netz als „Krake von Stuttgart“ gefeiert. Unvergessen ist, wie Krake Paul während der Fußball-WM 2010 Spiele treffend voraussagte. Der Oktopus lebt nicht mehr – deshalb hat unsere Redaktion nun Jens Zimmermann befragt, wer am Sonntag wann die Tore schießt. Er selbst wird beim Spiel Schottland gegen Ungarn als Stadionsprecher sein, kann also das Deutschland-Spiel gegen die Schweiz, das zeitgleich stattfindet, nicht anschauen.

Behält Krake Jens Recht?

Seine Vorhersagen: In Stuttgart schießt in der 10. Minute der ungarische Spieler Dominik Szoboszlai gegen Schottland das erste Tor für Ungarn. In Frankfurt trifft in der 25. Minute Florian Wirtz für Deutschland gegen die Schweiz. Am Ende sieht er Ungarn und Deutschland als Sieger. Schauen wir mal, ob Krake Jens Recht behält.