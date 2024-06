Die Übertragungsrechte der Europameisterschaft liegen bei der Telekom, die alle 51 Spiele auf MagentaTV zeigen wird. Fünf Spiele werden exklusiv auf MagentaTV zu sehen sein, davon stehen bereits drei fest. Die anderen beiden exklusiven Spiele werden während des Turniers bekanntgegeben.

Durch eine Kooperation mit RTL und die Vergabe von Sublizenzen an ZDF und ARD wird die Übertragung ergänzt: RTL zeigt 12 Spiele, während ZDF und ARD zusammen 34 Spiele übertragen, darunter alle Partien der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, beide Halbfinals und das Finale.

Die EM umfasst insgesamt 51 Spiele in 10 Stadien, mit dem Finale am 14. Juli in Berlin. Der amtierende Europameister ist Italien.

Wer zeigt welches EM-Spiel? Übersicht

Freitag, 14.06.2024

21 Uhr Deutschland - Schottland ZDF & MagentaTV

Samstag, 15.06.2024

15 Uhr Ungarn - Schweiz MagentaTV (Exklusiv) 18 Uhr Spanien - Kroatien ARD & MagentaTV 21 Uhr Italien - Albanien ARD & MagentaTV

Sonntag, 16.06.2024

15 Uhr Polen - Niederlande RTL & MagentaTV 18 Uhr Slowenien - Dänemark ZDF & MagentaTV 21 Uhr Serbien - England ZDF & MagentaTV

Montag, 17.06.2024

15 Uhr Rumänien - Ukraine RTL & MagentaTV 18 Uhr Belgien - Slowakei ZDF & MagentaTV 21 Uhr Österreich - Frankreich ARD & MagentaTV

Dienstag, 18.06.2024

18 Uhr Türkei - Georgien RTL & MagentaTV 21 Uhr Portugal - Tschechien ARD & MagentaTV

Mittwoch, 19.06.2024

15 Uhr Kroatien - Albanien RTL & MagentaTV 18 Uhr Deutschland - Ungarn ARD & MagentaTV 21 Uhr Schottland - Schweiz ARD & MagentaTV

Donnerstag, 20.06.2024

15 Uhr Slowenien - Serbien MagentaTV (Exklusiv) 18 Uhr Dänemark - England ZDF & MagentaTV 21 Uhr Spanien - Italien ZDF & MagentaTV

Freitag, 21.06.2024

15 Uhr Slowakei - Ukraine RTL & MagentaTV 18 Uhr Polen - Österreich ARD & MagentaTV 21 Uhr Niederlande - Frankreich ARD & MagentaTV

Samstag, 22.06.2024

15 Uhr Georgien - Tschechien RTL & MagentaTV 18 Uhr Türkei - Portugal ZDF & MagentaTV 21 Uhr Belgien - Rumänien ZDF & MagentaTV

Sonntag, 23.06.2024

21 Uhr Schweiz - Deutschland ARD & MagentaTV 21 Uhr Schottland - Ungarn MagentaTV (Exklusiv)

Montag, 24.06.2024

21 Uhr Kroatien - Italien ZDF & MagentaTV 21 Uhr Albanien - Spanien MagentaTV*

Dienstag, 25.06.2024

18 Uhr Niederlande - Österreich MagentaTV* 18 Uhr Frankreich - Polen MagentaTV* 21 Uhr England - Slowenien MagentaTV* 21 Uhr Dänemark - Serbien MagentaTV*

Mittwoch, 26.06.2024

18 Uhr Ukraine - Belgien MagentaTV* 18 Uhr Slowakei - Rumänien MagentaTV* 21 Uhr Tschechien - Türkei MagentaTV* 21 Uhr Georgien - Portugal MagentaTV*

*Für die letzten Spiele der Gruppenphase steht noch nicht fest, welcher Free-TV-Sender welche Spiele zeigen wird.

Wer überträgt die EM-Spiele der K.O.-Phase?

Bislang (Stand: 12.06.2024) steht noch nicht endgültig fest, welcher Sender welche EM-Spiele in der K.O.-Phase übertragen wird. Sicher ist nur, dass alle Spiele bei MagentaTV zu sehen sein werden und dass das Finale zusätzlich in der ARD laufen wird.

Im Achtelfinale und im Halbfinale kann zunächst das ZDF entscheiden, welche Spiele es überträgt. Als sicher gilt, dass sich der Sender die Übertragung der deutschen Nationalmannschaft sichern wird, falls diese sich dafür qualifiziert. Ein Achtelfinale wird außerdem von RTL übertragen und ein weiteres wird exklusiv bei MagentaTV zu sehen sein.

Im Viertelfinale hat die ARD das Erstzugriffsrecht. Auch hier würde das Spiel der deutschen Nationalelf gezeigt werden, falls diese das Viertelfinale erreicht. Auch in dieser Runde wird eine Partie bei RTL zu sehen sein.

Samstag, 29.06.2024 (Achtelfinale)

18 Uhr 2. Gruppe A - 2. Gruppe B MagentaTV* 21 Uhr 1. Gruppe A - 2. Gruppe C MagentaTV*

Sonntag, 30.06.2024 (Achtelfinale)

18 Uhr 1. Gruppe C - 3. Gruppe D/E/F MagentaTV* 21 Uhr 1. Gruppe B - 3. Gruppe A/D/E/F MagentaTV*

Montag, 01.07.2024 (Achtelfinale)

18 Uhr 2. Gruppe D - 2. Gruppe E MagentaTV* 21 Uhr 1. Gruppe F - 3. Gruppe A/B/C MagentaTV*

Dienstag, 02.07.2024 (Achtelfinale)

18 Uhr 1. Gruppe E - 3. Gruppe A/B/C/D MagentaTV* 21 Uhr 1. Gruppe D - 2. Gruppe F MagentaTV*

Freitag, 05.07.2024 (Viertelfinale)

18 Uhr Viertelfinale 1 MagentaTV* 21 Uhr Viertelfinale 2 MagentaTV*

Samstag, 06.07.2024 (Viertelfinale)

18 Uhr Viertelfinale 3 MagentaTV* 21 Uhr Viertelfinale 4 MagentaTV*

Dienstag, 09.07.2024 (Halbfinale)

21 Uhr Halbfinale 1 MagentaTV*

Mittwoch, 10.07.2024 (Halbfinale)

21 Uhr Halbfinale 2 MagentaTV*

Sonntag, 14.07.2024 (Finale)