EM-Spiel in Stuttgart zwischen Belgien und der Ukraine

1 Christian Schmitz (rechts) mit Vater und Brüdern bei der belgischen Auftaktpartie in Frankfurt Foto: privat/Schmitz

Christian fiebert mit Belgien, Mykola mit der Ukraine. Vor dem spannenden Gruppenfinale an diesem Mittwoch haben wir bei den beiden Stuttgartern noch einmal nach ihrem EM-Empfinden erkundigt.











Der eine ist Belgier, den die Liebe nach Stuttgart verschlagen hat, der andere kam als Kriegsflüchtling aus der Ukraine. Vor der Fußball-EM haben wir mit Christian Schmitz und Mykola Koryshkin über ihre Prognosen für das Turnier in Deutschland gesprochen. Jetzt haben die Beiden eine ziemliche ähnliche Ausgangsposition. Sowohl Christians Belgier als auch Mykolas Ukrainer haben ihr erstes Spiel gegen vermeintlich schwächere Gegner vergeigt. Im zweiten kämpften sie sich dann jeweils mit einem Sieg zurück in den Wettbewerb. Am Mittwoch kommt es nun ausgerechnet in ihrer neuen Heimat Stuttgart zum spannenden Gruppenfinale (Anpfiff: 18 Uhr).