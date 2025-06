EM, RSG: Darja Varfolomeev: Zwischen Schule und Titelkampf in Tallinn

1 Darja Varfolomeev möchte in einige Finals einziehen. Foto: dpa

An diesem Mittwoch starten die deutschen Top-Gymnastinnen in Estland in die Europameisterschaften.











Link kopiert



Der Termin der europäischen Titelkämpfe in der Rhythmischen Sportgymnastik, die an diesem Mittwoch in Tallinn, der Hauptstadt Estlands, beginnen, und bis Sonntag gehen, liegt etwas ungünstig. Zumindest für Darja Varfolomeev, die Olympiasiegerin vom TSV Schmiden. Die 18-Jährige steckt nämlich mitten drin in den schulischen Abschlussprüfungen. Deutsch und Englisch hat Darja Varfolomeev schon geschrieben, nach den Europameisterschaften stehen noch Mathematik und AES, Alltagskultur, Ernährung und Soziales, an. Und dazwischen will die Gymnastin vom TSV Schmiden in Tallinn abliefern.