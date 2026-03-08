Die deutschen Handballerinnen haben die Qualifikation für die Europameisterschaft vorzeitig perfekt gemacht. Der Sieg gegen Slowenien gerät nie in Gefahr.
Heidelberg - Deutschlands Handballerinnen ließen sich nach ihrem Gala-Auftritt gegen Slowenien von den begeisterten Fans für das vorzeitig gelöste EM-Ticket feiern. Beim souveränen 33:18 (18:8)-Sieg vor 3.791 Zuschauern im ausverkauften Heidelberger SNP Dome sorgte der WM-Zweite mit einer überzeugenden Vorstellung für Party-Stimmung auf den Rängen und kann nun in Ruhe für die Endrunde planen.