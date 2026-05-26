EM mit Darja Varfolomeev: Olympiasiegerin will vor der Heim-WM deutliche Duftmarken setzen

Darja Varfolomeev vom TSV Schmiden führt das deutsche Team bei den Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik in Varna an.
Für die deutschen Gymnastinnen sind die Europameisterschaften in Varna eine wichtige Standortbestimmung vor den Weltmeisterschaften im August in Frankfurt am Main. Angeführt wird die deutsche Delegation in Bulgarien von der Olympiasiegerin und elffachen Weltmeisterin Darja Varfolomeev vom TSV Schmiden. Am Start sind auch ihre Vereinsgefährtinnen Viktoria Steinfeld und Lada Pusch sowie die Nationalgruppe.