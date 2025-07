EM in der Schweiz: Wer ist die Nummer eins im Frauenfußball?

1 Die DFB-Frauen wollen bei der EM den Titel holen. Foto: IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Nicht nur bei der EM in der Schweiz spielen die führenden Nationen im Frauenfußball um die Spitze – auch auf Vereinsebene tobt ein spannendes Rennen. Eine Analyse.











Jule Brand spielt an diesem Samstag auch gegen ihre Zukunft. Im EM-Viertelfinale in Basel (21 Uhr/ZDF) trifft die Außenstürmerin mit der DFB-Elf auf Frankreich und damit auf einige ihrer künftigen Teamkolleginnen von Olympique Lyon. Für die 22-Jährige werden sich nach der EM in der Schweiz beim achtfachen Champions-League-Sieger in Frankreich neue Horizonte eröffnen – auch finanziell: Mit ihrem geschätzten Jahreseinkommen von 600 000 Euro wird Brand zur bestbezahlten deutschen Nationalspielerin.