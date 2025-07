EM in der Schweiz: Fußballerinnen machen sich Mut: Jetzt erst recht

EM in der Schweiz

4 Bundestrainer Christian Wück: Gelingt der große Wurf doch noch? Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Gegen das noch titellose, aber famose Frankreich wollen die deutschen Frauen das vorzeitige EM-Aus verhindern. Aber wie? Christian Wück steht vor einem für ihn und den DFB wegweisenden Spiel.











Basel - Der Titeltraum lebt noch. Eine Woche lang hat Christian Wück nun die tiefen Risse in der Überzeugung und auch in der Abwehr kitten müssen. Die deutschen Fußballerinnen gehen als Außenseiter in das EM-Viertelfinale gegen Frankreichs bislang furios auftretendes Team. Kriegt der Bundestrainer bei seiner Turniertaufe mit den Frauen die Kurve?