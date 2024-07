EM-Heimspiel in Stuttgart: Wo mit dem Auto nichts geht – und wo ein bisschen was

1 Fanmärsche legen zeitweise den Verkehr lahm. Foto: LICHTGUT//Zophia Ewska

Am Freitag spielt Deutschland im EM-Halbfinale in Stuttgart. Tagsüber werden erhebliche Staus in der Innenstadt erwartet. Wo es besonders heftig werden dürfte, zeigen Daten vom letzten Heimspieltag.











Von 13.30 Uhr an geht in Richtung Bad Cannstatt nichts mehr, jedenfalls auf der Bundesstraße. Die Cannstatter Straße, also der B-14-Abschnitt vom Neckartor bis zum Neckarufer, ist in beide Richtungen voll gesperrt, ebenso die Wolframstraße vom Milaneo kommend. Das war schon beim letzten Heimspieltag Ukraine gegen Belgien am 26. Juni so. Was können Autofahrer daraus für den Freitagnachmittag ableiten?