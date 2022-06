13 Der Bezwinger von Deutschland bei der EM 2012: Mario Balotelli, für den dieser Abend der gefühlte Höhepunkt der Karriere gewesen sein muss. Foto: dpa/Marcus Brandt

Am 28. Juni 2012 schießt Mario Balotelli das DFB-Team im EM-Halbfinale in Warschau mit zwei Treffern aus dem Turnier. Doch es folgen nicht mehr viele Höhepunkte für den in Palermo geborenen Profi.















Es gibt Sportfotos, die sind für die Ewigkeit – und so ziemlich jeder Fan kann sich daran erinnern, was er in jenem Moment getan hat, als das Foto geschossen wurde. Eines dieser ewigen Bilddokumente ist die Aufnahme von Mario Balotelli, dem italienischen Stürmer, der Deutschland bei der Fußball-EM 2012 aus dem Turnier beförderte. 2:1 siegte die Squadra Azzurra heute vor genau zehn Jahren und der italienische Stürmer posierte auf dem Rasen von Warschau mit nacktem Oberkörper und wurde so zum unerwünschten Blickfang aller deutschen Anhänger. Allerdings feierte der heute 31-Jährige danach nicht mehr die ganz großen Erfolge – und wenn Sie sich durch die Bildergalerie klicken, finden Sie heraus, was der Fußballer heute so treibt.