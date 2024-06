1 Albaniens Mirlind Daku (r.) im Spiel gegen Kroatien. Wegen nationalistischer Gesänge ist der Stürmer für zwei Spiele gesperrt worden. Foto: dpa/Marcus Brandt

Auch der albanische Verband wurde für das Verhalten des Stürmers bestraft. Trainer Sylvinho legt den Fokus dennoch voll auf das Spiel gegen Spanien.











Wegen nationalistischer Gesänge verpasst der albanische Nationalspieler Mirlind Daku das EM-Gruppenfinale gegen Spanien. Wie die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Sonntag mitteilte, wurde der 26-Jährige für zwei Spiele gesperrt, nachdem er im Anschluss an das 2:2 gegen Kroatien in Hamburg vor der albanischen Kurve ebendiese Gesänge angestimmt hatte.