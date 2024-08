EM-Grenzkontrollen in Baden-Württemberg: Bundespolizei vollstreckt 113 offene Haftbefehle

1 Wegen der Fußball-Europameisterschaft fanden in Baden-Württemberg wieder verstärkt Grenzkontrollen statt. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Die Bundespolizeidirektion Stuttgart stellt anlässlich den Grenzkontrollen in Baden-Württemberg wegen der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland ihre Bilanz vor. Wie vielen Personen die Einreise verweigert wurde.











Die Bundespolizeidirektion Stuttgart hat ihre Bilanz zu den Grenzkontrollen anlässlich der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland vorgestellt. Demnach kontrollierte die Bundespolizei in Baden-Württemberg im Zeitraum vom 7. Juni bis 19. Juli 2024 rund 68.700 Personen. Rund 42.300 Personen wurden dabei an der Schweizer Landesgrenze kontrolliert, rund 26.400 Personen an der französischen Landesgrenze.