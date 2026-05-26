EM-Gold im Ringen für SV Fellbach: Maia Shavadze feiert mit Superman-Umhang größten Erfolg der Vereinsgeschichte

Die 14-jährige Ringerin vom SV Fellbach gewinnt bei den U-15-Europameisterschaften in Bulgarien die Goldmedaille in der Gewichtsklasse bis 46 Kilogramm.
Mit beiden Händen hält Maia Shavadze die georgische Flagge wie einen Superman-Umhang fest und rennt im Kreis über die blau-orangefarbene Ringermatte in der Arena Samokov – um dann, nach der verdienten Ehrenrunde, ihrem Vater und Trainer Tariel Shavadze in die Arme zu springen. Wer den Cheftrainer der Ringerinnen und Ringer des SV Fellbach auch nur ein wenig kennt, weiß, dass seine Freude über den am Freitag errungenen Europameisterschaftstitel seiner jüngsten Tochter mindestens so groß war wie die der 14-Jährigen.