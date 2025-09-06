EM-Endrunde in Riga: Nicht leicht: Basketballer nach mühevollem Spiel weiter

Deutschlands Basketballer stehen wie erwartet im EM-Viertelfinale. Doch gegen einen Außenseiter tut sich der Weltmeister lange schwer. Immerhin ist der Bundestrainer zurück.
Riga - Kapitän Dennis Schröder trommelte die deutschen Basketballer noch auf dem Parkett zusammen und richtete eine knappe Ansage ans Team. Das erst am Ende deutliche 85:58 (31:32) gegen Außenseiter Portugal hatte beim Weltmeister in Riga über drei Viertel für ordentlich Stress gesorgt. "Ich wünschte, wir wären mit etwas mehr Aggressivität rausgekommen. Das hat gezeigt, dass wir eine sehr tiefe Mannschaft haben. Alle, die den Court berührt haben, haben zum Sieg beigetragen", sagte Schröder nach der Partie.