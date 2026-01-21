Zum Hauptrunden-Start wartet mit Portugal der Angstgegner. Nach der WM-Pleite haben Deutschlands Handballer noch eine Rechnung offen. Jetzt beginnt der «Hitchcock-Klassiker im Zwei-Tages-Rhythmus».
Silkeborg - Beim gemütlichen Teamabend in einem Restaurant in Silkeborg wollten Deutschlands Handballer die letzte Ruhe vor dem großen Knall genießen. Keine Kameras, kein Lärm, dafür leckeres Essen und entspannte Gespräche. Noch einmal Kraft tanken vor dem Hauptrundenstart am Donnerstag gegen Dänemark, das beste Team der Welt. Doch der Abend verlief anders als gedacht.