Deutschlands Handballer brauchen ein Remis gegen Frankreich. Nur dann ist das Medaillenspiel sicher. So schwören Marko Grgic, Tom Kiesler und Co. das DHB-Team auf das Alles-oder-nichts-Spiel ein.
Herning - Deutschlands Handballer haben die erwartbare Niederlage gegen Topfavorit Dänemark blitzschnell abgeschüttelt und sich auf das Endspiel im Kampf ums EM-Halbfinale eingeschworen. "Für uns ist die Ausgangslage recht einfach zu definieren: Wir spielen auf Sieg. Wir pokern nicht. Ich vertraue dieser Mannschaft. Ich bin positiv gestimmt, dass wir da sind, wenn es drauf ankommt", sagte Torhüter David Späth vor dem Alles-oder-nichts-Duell mit Frankreich an diesem Mittwoch (18.00 Uhr/ZDF/Dyn).