Europameisterschaft: Belgien zu stark: EM-Aus für deutsche Basketballerinnen

Deutschlands Basketballerinnen kassieren gegen den Topfavoriten eine klare Niederlage. Der Traum von der EM-Medaille erfüllt sich damit nicht.











Piräus - Deutschlands Basketballerinnen haben den erstmaligen Einzug ins EM-Halbfinale seit 28 Jahren klar verpasst. Das Team um die beiden WNBA-Profis Leonie Fiebich und Luisa Geiselsöder verlor in Piräus gegen Titelverteidiger Belgien deutlich mit 59:83 (36:41) und muss nun in die ungeliebte Platzierungsrunde. Am Freitag geht es zunächst gegen die Türkei. Gegen Belgien waren Geiselsöder und Frieda Bühner mit je 13 Punkten beste deutsche Werferinnen.