Darja Varfolomeev vom TSV Schmiden holt am ersten Tag der Europameisterschaften die höchste Note mit dem Reifen.
Olympiasiegerin und Weltmeisterin Darja Varfolomeev zeigt sich bei den Europameisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in Bulgarien in gewohnter Stärke. Am Donnerstag startete die Meisterklasse mit dem Reifen und dem Ball in die Qualifikation für das Mehrkampffinale am Samstag und die Gerätefinals am Sonntag. Zur Halbzeit liegt die 19-Jährige vom TSV Schmiden mit 57,15 Punkten hinter Lokalmatadorin Stiliana Nikolova (57,40) und Alina Harnasko aus Belarus (57,20) auf Platz drei. Darja Varfolomeev zog zudem mit der Tageshöchstnote von 29,75 in das Finale mit dem Reifen ein und als Sechste auch in das mit dem Ball.