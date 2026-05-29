Erstmals bei den kontinentalen Titelkämpfen in Varna gibt es ein echtes Mehrkampffinale mit speziellem Modus. Die besten 20 Gymnastinnen aus der Qualifikation turnen am Samstag zunächst erneut ihre Übungen mit Ball und Reifen. Aber nur die zehn Gymnastinnen mit den besten Gesamtwertungen aus diesen beiden Übungen dürfen dann im zweiten Teil des Mehrkampffinales auch mit Keulen und Band antreten. Europameisterin wird, wer die höchste Gesamtwertung aus allen vier Routinen holt. An diesem Freitag aber müssen erst einmal noch alle ihre Übungen in der Qualifikation mit Keulen und Band absolvieren. Auch Viktoria Steinfeld, die nach soliden Auftritten mit Reifen und Ball derzeit auf dem Platz 23 im Mehrkampf liegt, also noch Chancen auf das Finale hat.