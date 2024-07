1 Jamal Muisala (rechts) und Kapitän Ilkay Gündogan gehören zu den Säulen der deutschen Nationalmannschaft. Gegen Spanien braucht es vermutlich noch einmal eine Steigerung. Foto: dpa/Tom Weller

Acht Mannschaften sind noch bei der Fußball-Europameisterschaft dabei. Wie sind sie bislang aufgetreten. Ein Ranking von Favoriten bis Wundertüten:











Nach 44 von 51 EM-Spielen ist nur noch ein Drittel der Teams übrig. Und Deutschland trifft ausgerechnet auf Spanien – den Angstgegner, wenn man so will. Der letzte Sieg über die Iberer liegt schon ganze 36 Jahre zurück. 1988, die EM fand ebenfalls in Deutschland statt, schlug der Gastgeber Spanien mit 2:0. Vielleicht auch dieses Mal?