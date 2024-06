1 Die Portugiesen setzten sich überraschend klar gegen die Türkei durch – und stehen bereits im Achtelfinale. An diesem Mittwoch bestreiten beide Nationen ihr letztes Gruppenspiel. Foto: dpa/Friso Gentsch

Die EM-Vorrunde ist auf der Zielgeraden. An diesem Mittwoch finden die letzten vier Gruppenspiele statt. Unter anderem ist die Türkei am Ball. Alles Wichtige zu den Partien in Gruppe E und F.











Die Vorrunde der Fußball-Europameisterschaft ist fast vorbei – die meisten Teilnehmer der Achtelfinals stehen schon fest. An diesem Mittwoch, 26. Juni, fallen die Entscheidungen in den Gruppen C und D. Die wichtigsten Infos im Überblick: