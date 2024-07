Der Traum vom EM-Titel im eigenen Land lebt. Zwar war die Leistung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Achtelfinale gegen Dänemark nicht tadellos – auch gab es heftige Diskussionen um mehrere Entscheidungen des VAR – aber die DFB-Elf steht im Viertelfinale. Das ist die Hauptsache.

Und dort gibt es einen Fußball-Kracher: Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft auf Spanien, das sich am Ende verdient mit 4:1 gegen EM-Neuling Georgien in seinem Achtelfinale durchsetzte.

Deutschland gegen Spanien: Wo findet die Partie statt?

Die Begegnung zwischen Deutschland und Spanien findet in Stuttgart statt. Es ist bereits das zweite Spiel, das die deutsche Mannschaft in der Heimstätte des VfB Stuttgart bestreitet. In der Vorrunde besiegte die DFB-Auswahl an selber Stelle Ungarn mit 2:0 – vielleicht ein gutes Omen?

EM 2024: Wann spielt Deutschland am Freitag gegen Spanien?

Anpfiff des ersten EM-Viertelfinals zwischen Deutschland und Spanien ist um 18 Uhr. Übertragen wird das Spiel von der ARD und bei MagentaTV.

Deutschland gegen Spanien: Wie sieht die Bilanz aus?

Die Bilanz spricht mit neun Siegen, neun Unentschieden und acht Niederlagen leicht für Deutschland. Bei Europameisterschaften gab es bislang drei Duelle: zwei davon gingen an die Iberer, einmal war Deutschland siegreich. Ein Überblick über besondere Duelle:

12. Mai 1935 in Köln, Deutschland - Spanien 1:2 : Das erste Duell war ein Freundschaftsspiel. 74.000 Zuschauer im Müngersdorfer Stadion wollen das erste Aufeinandertreffen beider Nationen sehen. Edmund Conen - Fußballhistoriker werden sich erinnern - bringt Deutschland früh in Führung, dann dreht Spanien durch einen Doppelpack von Isidro Langara die Begegnung. Es ist der Auftakt einer großen Fußball-Rivalität.

17. Juni 1988 in München, Deutschland - Spanien 2:0 : Was ist nur mit Rudi Völler los? Diese Frage stellen sich die Fans vor dem letzten Gruppenspiel bei der Heim-EM 1988. Seit 636 Minuten ist Völler im DFB-Trikot torlos, die Sorgen werden immer größer. Nach einer halben Stunde gegen die Spanier platzt dann endlich der Knoten, im zweiten Durchgang folgt prompt der zweite Treffer. Deutschland steht im Halbfinale - und feiert Rudi.

