1 Jude Bellingham (links) machte – mal wieder – den Unterschied für die Engländer beim EM-Auftakt. Foto: dpa/David Inderlied

England gilt vielen als Favorit auf den EM-Titel. Der Auftakt war jedoch nicht wirklich überzeugend. Nun geht es gegen Dänemark. Das Wichtigste zum Spiel:











Die Buchmacher sahen vor der EM England als Favoriten auf den Titel – auch eine Wette auf das Weiterkommen von Dänemark in Gruppe C war kein übergroßes Wagnis aus Sicht der Experten. Nun treffen die beiden Mannschaften an diesem Donnerstag, 20. Juni, aufeinander. Die wichtigsten Infos zur Partie im Überblick: