Mit zwei Siegen gegen Schottland (5:1) und Ungarn (2:0) sowie einem späten Unentschieden gegen die Schweiz (1:1) qualifizierte sich Deutschland souverän als Gruppenerster für die K.o.-Runde.

Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann ist ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Das Achtelfinale bestreitet die DFB-Elf am Samstag, 29. Juni – Anpfiff ist um 21 Uhr.

Wo findet das Spiel statt?

Gespielt wird den Zweiten der Gruppe C: Dänemark. Nach drei Unentschieden gegen Slowenien (1:1), England (1:1) und Serbien (0:0) schlossen die Dänen die Gruppe C mit drei Punkten vor den punkt- und torgleichen Slowenen ab, die allerdings eine gelb-rote Karte mehr auf dem Konto haben. Damit konnten sie sich das Ticket für das Achtelfinalspiel gegen Deutschland sichern, das im Signal Iduna Park in Dortmund ausgetragen wird.

Wann sind die Achtelfinalspiele?

Die Achtelfinale der EM werden vom 29. Juni bis zum 2. Juli ausgetragen:

Samstag, 29. Juni, 18 Uhr: Zweiter A – Zweiter B in Berlin

Samstag, 29. Juni, 21 Uhr: Erster A – Zweiter C in Dortmund

Sonntag, 30. Juni, 18 Uhr: Erster C – Dritter D/E/F in Gelsenkirchen

Sonntag, 30. Juni, 21 Uhr: Erster B – Dritter A/D/E/F in Köln

Montag, 1. Juli, 18 Uhr: Erster F – Dritter A/B/C in Düsseldorf

Montag, 1. Juli, 21 Uhr: Zweiter D – Zweiter E in Frankfurt

Dienstag, 2. Juli, 18 Uhr: Erster E – Dritter A/B/C/D in München

Dienstag, 2. Juli, 21 Uhr: Erster D – Zweiter F in Leipzig