Wer den Auftakt der Fußball-Europameisterschaft beim Public Viewing im Freien anschauen möchte, kann am Freitag auf gnädiges Wetter hoffen. Zum Anpfiff des Eröffnungsspiels könnte es wieder trocken sein, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Aber: „Ein paar Regentropfen sind immer möglich.“ Die Experten erwarten am Freitag in Baden-Württemberg leichten Regen bis in den Abend hinein.