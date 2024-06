Die Türken wollen ins Achtelfinale – Portugal auch. An diesem Samstag kommt es zum Aufeinandertreffen der beiden Favoriten in Gruppe F.

Die Türken haben bei der EM mit ihrem couragierten Auftritt gegen Georgien viele überrascht. Beim 3:1-Sieg überzeugte besonders die Offensive – in der Verteidigung taten sich aber auch des Öfteren Lücken auf.

Beim Topspiel in Gruppe F gegen Portugal kann die Türkei sicherlich auch wieder auf die Unterstützung von den Rängen bauen. Wie frenetisch die Fans sind, zeigte sich bereits im ersten Gruppenspiel. Auf dem Papier ist Portugal der klare Favorit – zumindest wenn man die bisherigen Duell betrachtet: Sieben Mal sind die beiden Nationen bisher aufeinander getroffen (drei Duelle bei Europameisterschaften), sechs Mal hieß der Sieger Portugal.

EM 2024: Wer überträgt Türkei – Portugal?

Das zweite Spiel an diesem Samstag in Gruppe F zwischen der Türkei und Portugal wird vom ZDF übertragen. Wie bei allen anderen Partien auch, können Abonnenten von MagentaTV das Spiel über den Streamingdienst verfolgen. Anpfiff ist um 18 Uhr.

Wo spielt die Türkei am Samstag?

Für die Türken heißt es: Zweites Spiel, zweites Mal Dortmund. Schon das Auftaktmatch der Türkei ging im „BVB Stadion“, wie der Fußballtempel zur EM heißt, über die Bühne. Ein gutes Omen?

Wie ist die Ausgangssituation?

Türkei: Die Türkei hofft auf eine weitere Party. Beim 3:1 über Georgien startete das Team erstmals mit einem Sieg in eine EM. Das schürt bei den euphorischen Fans Hoffnung auf einen Coup gegen den Gruppenfavoriten, der jedoch noch nie gegen die Türkei in einem Pflichtspiel verlor. Die erst 19 Jahre alten Teenager Kenan Yıldız und Arda Güler sollen in tragenden Rollen dazu beitragen, dass diese Negativserie endet. Der einzige Sieg gelang in einem Testspiel 1955 (3:1).

Portugal: Der Lucky Punch von Francisco Conceição zum 2:1 gegen Tschechien ersparte dem Team um Superstar Cristiano Ronaldo einen EM-Fehlstart. Ein weiterer Erfolg soll dem Titelträger von 2016 dem Minimalziel K.o.-Runde näher bringen. Im Gegensatz zu den Türken setzt das Team des spanischen Trainers Roberto Martinez weniger auf jugendliche Unbekümmertheit, sondern mehr auf Routine. Abwehrspieler Pepe ist 41 Jahre alt und damit der Oldie der EM-Historie, Angreifer Ronaldo ist 39.

Türkei - Portugal: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Türkei : 1 Günok - 18 Müldür 4 Akaydin, 14 Bardakci, 20 Kadioglu - 10 Calhanoglu, 22 Ayhan - 8 Güler, 6 Kökcü, 19 Yildiz - 21 Yilmaz

: 1 Günok - 18 Müldür 4 Akaydin, 14 Bardakci, 20 Kadioglu - 10 Calhanoglu, 22 Ayhan - 8 Güler, 6 Kökcü, 19 Yildiz - 21 Yilmaz Portugal : 22 Diogo Costa - 4 Ruben Dias, 3 Pepe, 19 Nuno Mendes - 23 Vitinha, 20 Joao Cancelo, 5 Diogo Dalot - 8 Bruno Fernandes - 10 Bernardo Silva, 17 Rafael Leao - 7 Ronaldo

: 22 Diogo Costa - 4 Ruben Dias, 3 Pepe, 19 Nuno Mendes - 23 Vitinha, 20 Joao Cancelo, 5 Diogo Dalot - 8 Bruno Fernandes - 10 Bernardo Silva, 17 Rafael Leao - 7 Ronaldo Schiedsrichter: Felix Zwayer (Deutschland)

EM 2024: Welche Teams sind dabei?

Insgesamt nehmen beim Turnier 24 Nationen teil. Die Auslosung hat folgende Gruppen ergeben:

Aus jeder Gruppe qualifizieren sich die ersten beiden Teams fürs Achtelfinale. Außerdem erreichten die vier besten Gruppendritten die Runde der letzten 16.

Wie der Gruppenmodus genau funktioniert, haben wir hier zusammengefasst: EM 2024 – So funktioniert der Gruppenmodus

Den kompletten Turnierspielplan gibt es hier:

EM 2024: Wer überträgt das Turnier?

Wer alle 51 Spiele der Europameisterschaft anschauen möchte, muss zahlen. Nur MagentaTV, das Pay-TV-Angebot der Telekom, überträgt das komplette Turnier. Wie bei früheren Fußball-Großereignissen auch, steigen die öffentlich-rechtlichen Sender wieder groß ein, außerdem hat ein Privatsender Rechte erworben: 46 der 51 Partien werden von ARD, ZDF und RTL auch im Free-TV gezeigt. Nur fünf Begegnungen, darunter ein Achtelfinale, laufen exklusiv bei Magenta.

RTL arbeitet dabei eng mit Magenta zusammen – zwölf Spiele strahlt der Sender aus. ARD und ZDF haben jeweils für 17 Spiele Sublizenzen gekauft. Insgesamt übertragen die öffentlich-rechtlichen Sender also 34 Begegnungen. Darunter fallen selbstverständlich alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft.

EM 2024: In welchen Stadien wird gespielt?

Die Spiele finden in zehn Städten und Stadien statt. Auch in Stuttgart wird es fünf Partien zu sehen geben (vier Gruppenspiele sowie ein Viertelfinale). Austragungsorte sind außerdem München, Berlin und Frankfurt sowie Dortmund, Hamburg, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Leipzig und Köln.

Stuttgart: Stuttgart Arena (MHP Arena) - 4 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale

München: München Fußball Arena – Munich Football Arena (Allianzarena) - 4 Gruppenspiele inklusive Eröffnungsspiel, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale

Berlin: Olympiastadion Berlin - 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale, 1 Viertelfinale, Finale

Frankfurt: Frankfurt Arena (Deutsche Bank Park) - 4 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale

Dortmund: BVB Stadion Dortmund - 4 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale

Hamburg: Volksparkstadion Hamburg - 4 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale

Gelsenkirchen: Arena Auf Schalke (Veltins-Arena) - 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale

Düsseldorf: Düsseldorf Arena (Merkur Spielarena) - 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale, 1 Viertelfinale

Leipzig: Leipzig Stadion (Red-Bull-Arena) - 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale

Köln: Köln Stadion – Cologne Stadium (Rheinenergiestadion) - 4 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale

Die Fußballstadien haben mindestens 30.000 Plätze, was eine Bedingung dafür war, dass sie als EM-Stadien ausgewählt werden konnten. Während der EM tragen viele einen anderen Namen, da die Sponsorennamen für das Turnier keine Gültigkeit haben.