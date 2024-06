Einer fliegt, einer kommt (vermutlich) weiter: In Stuttgart treffen an diesem Sonntag Schottland und Ungarn aufeinander. Alle wichtigen Infos zum Spiel:

Schottland oder Ungarn? Nur eines der beiden Teams schafft es noch ins EM-Achtelfinale. Wobei die Schotten mit Sicherheit die größeren Sympathien bei den deutschen Gastgebern genießen. Schuld daran ist weniger die Mannschaft auf dem Platz, sondern die „Tartan Army“, wie sich die schottischen Anhänger selbst nennen.

EM 2024: Wer überträgt Schottland gegen Ungarn?

Weil parallel die deutsche Elf gegen die Schweiz antritt, läuft das Spiel Schottland gegen Ungarn nur auf MagentaTV. Beginn der Partie ist um 21 Uhr.

Wo findet das Spiel statt?

Stuttgart freut sich auf die Schotten. Die Ungarn waren bereits am zweiten Spieltag gegen Deutschland zu Gast – und haben für ordentlich Stimmung gesorgt.

Wie ist die Ausgangslage vor dem Spiel?

Schottland: Die Schotten haben in der Defensive große personelle Probleme. Außer dem bereits gegen die Schweiz gesperrten Porteous fehlt Tierney verletzt. McKenna dürfte für Letzteren von Beginn an spielen. Trainer Clarke könnte auch mit einer Systemumstellung hin zu einer Viererkette reagieren. Für die Schotten ist sogar noch Platz zwei drin - dafür müssten aber angesichts des schlechten Torverhältnisses eigene Treffer her. Bislang konnte nur McTominay als Tor-Garant der Qualifikation mit einem eigenen Tor auftrumpfen.

Ungarn: Nach dem Schiedsrichter-Ärger im Deutschland-Spiel und der zweiten Niederlage steht Ungarn praktisch vor dem Aus. Trainer Rossi setzt darauf, dass das seine Mannschaft nur noch mehr anstachelt. Besonders Leipzig-Verteidiger Orban ist nach seiner enttäuschenden Vorstellung gegen die DFB-Elf besonders heiß auf Wiedergutmachung. Liverpool-Star Szoboszlai schickte eine Dankes-Botschaft an die Fans und versprach, dass man bis zur letzten Minute kämpfen werde.

Schottland - Ungarn: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Schottland : 1 Gunn - 13 Hendry, 5 Hanley, 26 McKenna - 2 Ralston, 4 McTominay, 14 Gilmour, 3 Robertson - 7 McGinn, 11 Christie - 10 Adams

: 1 Gunn - 13 Hendry, 5 Hanley, 26 McKenna - 2 Ralston, 4 McTominay, 14 Gilmour, 3 Robertson - 7 McGinn, 11 Christie - 10 Adams Ungarn : 1 Gulacsi - 14 Bolla, 6 Orban, 24 Dardai - 5 Fiola, 8 Nagy, 13 Schäfer, 11 Kerkez - 20 Sallai, 10 Szoboszlai - 19 Varga

: 1 Gulacsi - 14 Bolla, 6 Orban, 24 Dardai - 5 Fiola, 8 Nagy, 13 Schäfer, 11 Kerkez - 20 Sallai, 10 Szoboszlai - 19 Varga Schiedsrichter: Facundo Tello (Argentinien)

EM 2024: Welche Teams sind dabei?

Insgesamt nehmen beim Turnier 24 Nationen teil. Die Auslosung hat folgende Gruppen ergeben:

Aus jeder Gruppe qualifizieren sich die ersten beiden Teams fürs Achtelfinale. Außerdem erreichten die vier besten Gruppendritten die Runde der letzten 16.

Wie der Gruppenmodus genau funktioniert, haben wir hier zusammengefasst: EM 2024 – So funktioniert der Gruppenmodus

Den kompletten Turnierspielplan gibt es hier:

EM 2024: Wer überträgt das Turnier?

Wer alle 51 Spiele der Europameisterschaft anschauen möchte, muss zahlen. Nur MagentaTV, das Pay-TV-Angebot der Telekom, überträgt das komplette Turnier. Wie bei früheren Fußball-Großereignissen auch, steigen die öffentlich-rechtlichen Sender wieder groß ein, außerdem hat ein Privatsender Rechte erworben: 46 der 51 Partien werden von ARD, ZDF und RTL auch im Free-TV gezeigt. Nur fünf Begegnungen, darunter ein Achtelfinale, laufen exklusiv bei Magenta.

RTL arbeitet dabei eng mit Magenta zusammen – zwölf Spiele strahlt der Sender aus. ARD und ZDF haben jeweils für 17 Spiele Sublizenzen gekauft. Insgesamt übertragen die öffentlich-rechtlichen Sender also 34 Begegnungen. Darunter fallen selbstverständlich alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft.

EM 2024: In welchen Stadien wird gespielt?

Die Spiele finden in zehn Städten und Stadien statt. Auch in Stuttgart wird es fünf Partien zu sehen geben (vier Gruppenspiele sowie ein Viertelfinale). Austragungsorte sind außerdem München, Berlin und Frankfurt sowie Dortmund, Hamburg, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Leipzig und Köln.

Stuttgart: Stuttgart Arena (MHP Arena) - 4 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale

München: München Fußball Arena – Munich Football Arena (Allianzarena) - 4 Gruppenspiele inklusive Eröffnungsspiel, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale

Berlin: Olympiastadion Berlin - 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale, 1 Viertelfinale, Finale

Frankfurt: Frankfurt Arena (Deutsche Bank Park) - 4 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale

Dortmund: BVB Stadion Dortmund - 4 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale

Hamburg: Volksparkstadion Hamburg - 4 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale

Gelsenkirchen: Arena Auf Schalke (Veltins-Arena) - 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale

Düsseldorf: Düsseldorf Arena (Merkur Spielarena) - 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale, 1 Viertelfinale

Leipzig: Leipzig Stadion (Red-Bull-Arena) - 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale

Köln: Köln Stadion – Cologne Stadium (Rheinenergiestadion) - 4 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale

Die Fußballstadien haben mindestens 30.000 Plätze, was eine Bedingung dafür war, dass sie als EM-Stadien ausgewählt werden konnten. Während der EM tragen viele einen anderen Namen, da die Sponsorennamen für das Turnier keine Gültigkeit haben.