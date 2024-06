1 Erfolgreicher Auftakt: die Schweizer bejubeln ihren 3:1-Sieg über Ungarn. Gibt es gegen Schottland den nächsten Sieg? Foto: dpa/Marius Becker

Eidgenossen gegen „Bravehearts“: die Schweiz und Schottland beschließen den zweiten Spieltag in EM-Gruppe A an diesem Mittwoch. Alles Wichtige zur Partie:











Link kopiert



Enttäuschung gegen Überraschung: So könnte man das Duell in Gruppe A an diesem Mittwoch überschreiben. Bei Schottland, das mit 1:5 gegen Deutschland unterging, hingen die Köpfe. Die Schweizer hingegen überzeugten beim 3:1 gegen Ungarn – und verblüfften viele mit ihrem starken Auftritt.