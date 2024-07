Die erste Runde der K.o.-Phase ist größtenteils gespielt, an diesem Dienstag, 2. Juli, stehen die abschließenden Achtelfinals auf dem Programm. Rumänien und die Niederlande haben beide überrascht – ein Team jedoch eher im positiven, das andere im negativen Sinne. Die wichtigsten Infos zum fünften Achtelfinale:

TV: Wer überträgt Rumänien – Niederlande?

München ist Schauplatz des Achtelfinals zwischen Rumänien und der Niederlande. Anstoß der Partie ist um 18 Uhr, zu sehen ist sie in der ARD und bei MagentaTV .

Rumänien – Niederlande: die voraussichtlichen Aufstellungen

Rumänien : 1 Nita - 2 Ratiu, 3 Dragusin, 15 Burca, 23 Sorescu - 6 M. Marin - 10 Hagi, 18 R. Marin, 21 Stanciu, 17 Coman - 19 Dragus

: 1 Nita - 2 Ratiu, 3 Dragusin, 15 Burca, 23 Sorescu - 6 M. Marin - 10 Hagi, 18 R. Marin, 21 Stanciu, 17 Coman - 19 Dragus Niederlande : 1 Verbruggen – 22 Dumfries, 6 de Vrij, 4 van Dijk, 5 Aké - 24 Schouten, 14 Reijnders - 12 Frimpong, 7 Simons, 11 Gakpo - 10 Depay

: 1 Verbruggen – 22 Dumfries, 6 de Vrij, 4 van Dijk, 5 Aké - 24 Schouten, 14 Reijnders - 12 Frimpong, 7 Simons, 11 Gakpo - 10 Depay Schiedsrichter: Felix Zwayer (Deutschland)

Rumänien – Niederlande: die Ausgangssituation

Rumänien: Der neben Österreich überraschendste Gruppensieger ist für seine Leistung in der Vorrunde nicht gerade mit einem machbaren Gegner belohnt worden. Die Rumänen sind in München klarer Außenseiter. Für den gesperrten Außenverteidiger Nicusor Bancu soll Deian Sorescu in die erste Elf rücken. Offensivspieler Ianis Hagi dürfte wie gegen die Slowakei erneut beginnen.

Niederlande: Ein Achtelfinale gegen den Außenseiter Rumänien – darüber hätte sich vor einer Woche in den Niederlanden wohl noch jeder gefreut. Doch die 2:3-Niederlage im letzten Gruppenspiel gegen Österreich hat die Stimmung im Land völlig gedreht: Das Team und Trainer Ronald Koeman stehen in der Heimat massiv in der Kritik. Gegen Rumänien soll nun Wiedergutmachung her.