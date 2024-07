An diesem Montag stehen zwei weitere EM-Achtelfinal-Partien auf dem Plan. Alle wichtigen Infos zu den Partien Frankreich gegen Belgien und Portugal gegen Slowenien.

Mit Frankreich, Belgien und Portugal greifen drei klingende Namen an diesem Montag ins EM-Achtelfinale ein. Wir fassen die wichtigsten Infos zu den Partien zusammen.

TV: Wo wird Frankreich – Belgien übertragen?

Das fünfte Achtelfinale zwischen Frankreich und Belgien wird in Düsseldorf ausgetragen. Beginn der Partie ist um 18 Uhr, zu sehen ist sie im ZDF und bei MagentaTV.

Frankreich – Belgien: die voraussichtlichen Aufstellungen

Frankreich : 16 Maignan - 5 Koundé, 4 Upamecano, 17 Saliba, 22 Hernandez - 13 Kanté, 8 Tchouameni, 7 Griezmann, 14 Rabiot - 15 Thuram, 10 Mbappé

: 16 Maignan - 5 Koundé, 4 Upamecano, 17 Saliba, 22 Hernandez - 13 Kanté, 8 Tchouameni, 7 Griezmann, 14 Rabiot - 15 Thuram, 10 Mbappé Belgien : 1 Casteels - 21 Castagne, 4 Faes, 5 Vertonghen, 3 Theate - 24 Onana, 8 Tielemans - 7 De Bruyne - 14 Lukébakio, 22 Doku - 10 Lukaku

: 1 Casteels - 21 Castagne, 4 Faes, 5 Vertonghen, 3 Theate - 24 Onana, 8 Tielemans - 7 De Bruyne - 14 Lukébakio, 22 Doku - 10 Lukaku Schiedsrichter: Glenn Nyberg (Schweden)

Frankreich – Belgien: die Ausgangssituation

Frankreich: Ein Eigentor, ein Elfmeter-Treffer: Frankreich ist bislang bei der EM sparsam mit Toren umgegangen. Ausgerechnet „Les Bleus“ mit Spielern wie Superstar Kylian Mbappé, Olivier Giroud, dem Rekordtorschützen der Grande Nation, oder auch Ousmane Dembélé. Die Prunk-Offensive als Problemfall? In der starken Gruppe reichte es deshalb nur zu Rang Zwei (hinter Österreich). Auch Trainer Didier Deschamps ist nicht mehr frei von Kritik. Seit 2012 ist er im Amt, wurde Weltmeister und Vizeweltmeister sowie Vizeeuropameister mit der Mannschaft. Immerhin: die Defensive steht kompakt und stabil. So wurden auch die großen Triumphe zuletzt eingefahren. Dennoch: Ein überzeugender Auftritt muss her, einer mit Toren.

Belgien: In einer vermeintlich einfachen Gruppe mit Rumänien, Slowakei und der Ukraine zitterte sich die hoch veranlagte Mannschaft um Starspieler Kevin De Bruyne ins Achtelfinale. Nach dem biederen 0:0 gegen die Ukraine wurde die Mannschaft vom eigenen Anhang ausgepfiffen. Vor allem die Konstanz ist das große Problem der Belgier: Mal traten sie in der Vorrunde wie ein Titelkandidat auf, mal komplett einfallslos. Um gegen die favorisierten Franzosen zu bestehen, benötigt das Team von Trainer Domenico Tedesco Konstanz – und zwar auf einem hohen Niveau.

Wer überträgt Portugal - Slowenien?

In Frankfurt treffen Portugal und Slowenien im späten Spiel (21.00 Uhr) aufeinander. Übertragen wird die Begegnung in der ARD und bei MagentaTV im Stream.

Portugal – Slowenien: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Portugal : 22 Diogo Costa - 24 Antonio Silva, 3 Pepe, 4 Rúben Dias - 5 Diogo Dalot, 20 João Cancelo - 6 João Palhinha - 8 Bruno Fernandes - 10 Bernardo Silva, 11 João Félix - 7 Ronaldo

: 22 Diogo Costa - 24 Antonio Silva, 3 Pepe, 4 Rúben Dias - 5 Diogo Dalot, 20 João Cancelo - 6 João Palhinha - 8 Bruno Fernandes - 10 Bernardo Silva, 11 João Félix - 7 Ronaldo Slowenien : 1 Oblak - 2 Karnicnik, 21 Drkusic, 6 Bijol, 3 Balkovec - 20 Stojanovic, 22 Gnezda Cerin, 10 Elsnik, 17 Mlakar - 9 Sporar, 11 Sesko

: 1 Oblak - 2 Karnicnik, 21 Drkusic, 6 Bijol, 3 Balkovec - 20 Stojanovic, 22 Gnezda Cerin, 10 Elsnik, 17 Mlakar - 9 Sporar, 11 Sesko Schiedsrichter: Daniele Orsato (Italien)

Portugal – Slowenien: die Ausgangssituation

Portugal: Die Niederlage gegen Georgien (0:2) im letzten Gruppenspiel, bei dem viele Spieler aus der Stammformation geschont wurden – der Gruppensieg stand fest – machte einen ganz besonders wütend: Cristiano Ronaldo. Der 39 Jahre alte Superstar will sich nun schon gar nicht gegen einen weiteren Außenseiter aus dem Turnier befördern lassen. Auf seinen ersten Treffer bei dieser EM-Endrunde wartet der Rekordsammler weiterhin. „Cristiano lebt für Tore, das ist eine Tatsache. Aber man hat seine Bereitschaft gesehen, unserem Team auf dem Feld zu helfen“, betonte der zwei Jahre ältere Abwehrmann Pepe.

Slowenien: Zum ersten Mal seit der Unabhängigkeit des Landes sind die Slowenen in die K.o.-Phase einer EM-Endrunde eingezogen. Schon das Achtelfinale ist für die kleine Fußball-Nation ein riesiger Erfolg, den sich die Mannschaft um den Leipziger Benjamin Sesko vor allem dank starker kämpferischer Leistungen verdient hat. Ein Weiterkommen gegen Portugal wäre eine Sensation. Dass die Slowenen Favoriten ärgern können, haben sie zum Abschluss der Gruppenphase beim 0:0 gegen England bewiesen.