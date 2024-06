Georgien und Tschechien brauchen in Gruppe F einen Sieg, wenn sie ihre Hoffnungen aufs Weiterkommen nicht begraben wollen. Alles Wichtige zur Partie an diesem Samstag:

Der zweite EM-Spieltag neigt sich dem Ende zu. Drei Partien stehen an diesem Samstag noch auf dem Plan, los geht es mit dem Duell zwischen Georgien und Tschechien in Gruppe F. Dabei sind die Vorzeichen klar: Wer verliert, dürfte mit der K.o.-Runde nichts zu tun haben.

Wer überträgt Georgien gegen Tschechien?

RTL und MagentaTV zeigen die Partie Georgien gegen Tschechien. Anpfiff ist um 15 Uhr.

EM 2024: Wo spielt Georgien gegen Tschechien?

In der nördlichsten EM-Arena, dem Stadion in Hamburg, treffen Tschechien und Georgien aufeinander. Bisher wurden schon Polen gegen Niederlande (16. Juni, 1:2) und Kroatien gegen Albanien (19. Juni 2024, 2:2) dort ausgetragen.

Wie ist die Ausgangssituation?

Georgien: Kein Sieg im ersten EM-Spiel überhaupt: Zum Auftakt unterlagen die Georgier mit 1:3 gegen die Türkei, zwischenzeitlich gelang immerhin der Ausgleich. Aber auch die zweite Aufgabe wird für die Mannschaft des früheren Bayern-Profis Willy Sagnol nicht leichter. Dabei ruhen erneut große Hoffnungen auf Offensivmann Chwischa Kwaratschelia von der SSC Neapel. Der 23-Jährige ist der Star des Teams.

Tschechien: Auch die Mannschaft von Trainer Ivan Hasek startete mit einer Niederlage in die EM. Das späte 1:2 in der Nachspielzeit gegen Ex-Europameister Portugal in Leipzig war dabei besonders bitter. Die Auswahl um Stürmer Patrik Schick von Double-Gewinner Bayer Leverkusen will aber weiterhin unbedingt in die K.-o.-Runde einziehen. Dazu ist ein Sieg gegen Außenseiter Georgien eigentlich Pflicht.

Georgien - Tschechien: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Georgien : 25 Mamardaschwili - 5 Kwerkwelia, 4 Kaschia, 3 Dvali - 2 Kakabadze, 21 Tsitaitschwili - 10 Tschakqetadse, 20 Mekwabischwili, 6 Kotschoraschwili - 22 Mikautadze, 7 Kwaratschelia

: 25 Mamardaschwili - 5 Kwerkwelia, 4 Kaschia, 3 Dvali - 2 Kakabadze, 21 Tsitaitschwili - 10 Tschakqetadse, 20 Mekwabischwili, 6 Kotschoraschwili - 22 Mikautadze, 7 Kwaratschelia Tschechien : 1 Stanek - 2 Zima, 3 Holes, 18 Krejci - 5 Coufal, 22 Soucek, 12 Doudera - 7 Barak, 14 Provod - 10 Schick, 13 Chytil

: 1 Stanek - 2 Zima, 3 Holes, 18 Krejci - 5 Coufal, 22 Soucek, 12 Doudera - 7 Barak, 14 Provod - 10 Schick, 13 Chytil Schiedsrichter: Daniel Siebert (Deutschland)

EM 2024: Welche Teams sind dabei?

Insgesamt nehmen beim Turnier 24 Nationen teil. Die Auslosung hat folgende Gruppen ergeben:

Aus jeder Gruppe qualifizieren sich die ersten beiden Teams fürs Achtelfinale. Außerdem erreichten die vier besten Gruppendritten die Runde der letzten 16.

Wie der Gruppenmodus genau funktioniert, haben wir hier zusammengefasst: EM 2024 – So funktioniert der Gruppenmodus

Den kompletten Turnierspielplan gibt es hier:

EM 2024: Wer überträgt das Turnier?

Wer alle 51 Spiele der Europameisterschaft anschauen möchte, muss zahlen. Nur MagentaTV, das Pay-TV-Angebot der Telekom, überträgt das komplette Turnier. Wie bei früheren Fußball-Großereignissen auch, steigen die öffentlich-rechtlichen Sender wieder groß ein, außerdem hat ein Privatsender Rechte erworben: 46 der 51 Partien werden von ARD, ZDF und RTL auch im Free-TV gezeigt. Nur fünf Begegnungen, darunter ein Achtelfinale, laufen exklusiv bei Magenta.

RTL arbeitet dabei eng mit Magenta zusammen – zwölf Spiele strahlt der Sender aus. ARD und ZDF haben jeweils für 17 Spiele Sublizenzen gekauft. Insgesamt übertragen die öffentlich-rechtlichen Sender also 34 Begegnungen. Darunter fallen selbstverständlich alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft.

EM 2024: In welchen Stadien wird gespielt?

Die Spiele finden in zehn Städten und Stadien statt. Auch in Stuttgart wird es fünf Partien zu sehen geben (vier Gruppenspiele sowie ein Viertelfinale). Austragungsorte sind außerdem München, Berlin und Frankfurt sowie Dortmund, Hamburg, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Leipzig und Köln.

Stuttgart: Stuttgart Arena (MHP Arena) - 4 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale

München: München Fußball Arena – Munich Football Arena (Allianzarena) - 4 Gruppenspiele inklusive Eröffnungsspiel, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale

Berlin: Olympiastadion Berlin - 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale, 1 Viertelfinale, Finale

Frankfurt: Frankfurt Arena (Deutsche Bank Park) - 4 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale

Dortmund: BVB Stadion Dortmund - 4 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale

Hamburg: Volksparkstadion Hamburg - 4 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale

Gelsenkirchen: Arena Auf Schalke (Veltins-Arena) - 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale

Düsseldorf: Düsseldorf Arena (Merkur Spielarena) - 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale, 1 Viertelfinale

Leipzig: Leipzig Stadion (Red-Bull-Arena) - 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale

Köln: Köln Stadion – Cologne Stadium (Rheinenergiestadion) - 4 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale

Die Fußballstadien haben mindestens 30.000 Plätze, was eine Bedingung dafür war, dass sie als EM-Stadien ausgewählt werden konnten. Während der EM tragen viele einen anderen Namen, da die Sponsorennamen für das Turnier keine Gültigkeit haben.