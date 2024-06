Die Fußball-Europameisterschaft geht in die heiße Phase – und nicht nur für den Ausrichter ist das Turnier bislang (größtenteils) ein Erfolg. Auch die Sender, die das Sportgroßereignis übertragen, freuen sich über gute Einschaltquoten.

Auch Senderneuling RTL, der erstmals bei einer EM dabei ist, vermeldete zuletzt Positives. Die Quoten hätten teils über sechs Millionen gelegen, die Marktanteile mitunter jenseits der 40 Prozent. Dementsprechend freut man sich über die anstehenden Begegnungen im Achtelfinale. Wo aber werden diese übertragen?

Eine Partie läuft nicht im Free-TV

Fußball-Enthusiasten, die kein Spiel verpassen wollen, dürften nicht sehr erfreut darüber sein, dass eine Partie nicht im Free-TV läuft. Das abschließende Achtelfinale am Dienstagabend (21 Uhr) zeigt MagentaTV exklusiv. Und das Duell dürfte durchaus emotional und umkämpft werden: In Leipzig treffen Österreich und die Türkei aufeinander. Der Streaming-Anbieter überträgt auch alle weiteren sieben Achtelfinalpartien.

Das Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Samstag, 29. Juni, gegen Dänemark überträgt das ZDF. Außerdem laufen auch die K.o.-Spiele der Mitfavoriten England und Frankreich live im Zweiten. Das gab der Sender am Donnerstag bekannt. Die strauchelnden Engländer treffen am Sonntag (18 Uhr) in Gelsenkirchen auf die Slowakei, Vize-Weltmeister Frankreich spielt am Montag (18 Uhr) in Düsseldorf gegen Belgien.

Das erste Achtelfinale am Samstag (18 Uhr) in Berlin zwischen Titelverteidiger Italien und der Schweiz überträgt RTL. Die Spiele Spanien gegen die Überraschung des Turniers, Georgien (Sonntag, 21.00 Uhr), Portugal gegen Slowenien (Montag, 21 Uhr) und Rumänien gegen die Niederlande (Dienstag, 18 Uhr) werden von der ARD übertragen.

TV: Wer überträgt die Achtelfinals?

Samstag, 29. Juni (18 Uhr): Schweiz gegen Italien – RTL und MagentaTV

Samstag, 29. Juni (21 Uhr): Deutschland gegen Dänemark – ZDF und MagentaTV

Sonntag, 30. Juni (18 Uhr): England gegen Slowakei – ZDF und MagentaTV

Sonntag, 30. Juni (21 Uhr): Spanien gegen Georgien – ARD und MagentaTV

Montag, 1. Juli (18 Uhr): Frankreich gegen Belgien – ZDF und MagentaTV

Montag, 1. Juli (21 Uhr): Portugal gegen Slowenien – ARD und MagentaTV

Dienstag, 2. Juli (18 Uhr): Rumänien gegen Niederlande – ARD und MagentaTV

Dienstag, 2. Juli (21 Uhr): Österreich gegen Türkei – MagentaTV

Bei welchen Spielen haben am meisten Zuschauer eingeschaltet?

Mit 19,89 Millionen Nutzern sei die EM-Programmmarke „Fußball: UEFA EURO 2024“ in der Kalenderwoche 24 die meistgesehene Programmmarke der RTL-Gruppe in TV und Streaming, teilte der Sender mit. Topwerte erzielte mit einer Einschaltquote von 6,87 Millionen die 18-Uhr-Übertragung der Partie Türkei gegen Georgien (35,1 Marktanteil), Polen gegen die Niederlande erreichte an einem Sonntagnachmittag 6,17 Millionen Fußballfans bei RTL. Dies entspricht einem Marktanteil von 41,7 Prozent.

Unsere Empfehlung für Sie EM 2024 Wie der Modus gerechter werden könnte Die Gruppendritten-Regelung bei der Europameisterschaft öffnet der Wettbewerbsverzerrung Tür und Tor. Welche Alternativen gibt es?

Den Spitzenwert bei dieser EM konnte bislang die ARD verbuchen. Beim abschließenden deutschen Gruppenspiel gegen die Schweiz (1:1) schauten 25,57 Millionen Menschen zu, dies entsprach einem Marktanteil von 73,4 Prozent. Damit übertraf die Partie die ersten beiden Spiele gegen Schottland (ZDF/22,49, MA:69,0) und Ungarn (ARD/23,89, MA: 76,7).