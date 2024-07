1 In Deutschland herrscht wieder Fußballbegeisterung. Nun stehen die Achtelfinals an. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland geht in die heiße Phase. Welche Teams treten heute gegeneinander an – und wo kann man die Partien sehen? Ein Überblick:











Link kopiert



Die Vorrunde der Fußball-Europameisterschaft 2024 ist Geschichte. Acht Teams sind raus aus dem Turnier, nun geht es in die K.o.-Phase. Im Achtelfinale treten die besten 16 Mannschaften gegeneinander an. Bedeutet also: acht weitere Nationen müssen die Segel streichen.