Siegen oder fliegen: bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland hat die K.o.-Phase begonnen. Diese Mannschaften stehen schon in der Runde der besten Acht.

Leichte Gegner gibt es nicht mehr. Bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland kristallisieren sich nach und nach die Favoriten heraus. Während im Achtelfinale noch die ein oder andere Überraschungsmannschaft mit dabei ist, wird es in der Runde der besten acht Teams keine klaren Außenseiter mehr geben.

Wer ist schon qualifiziert? Wer ist raus? Und welche Paarungen stehen fest? Wir fassen die wichtigsten Infos zu den Viertelfinals zusammen.

EM 2024: Wer ist für das Viertelfinale qualifiziert?

Bereits sicher in der Runde der besten Acht stehen folgende Nationen:

Schweiz

Deutschland

England

Spanien

EM 2024: Wer ist im Achtelfinale ausgeschieden?

Italien

Dänemark

Slowakei

Georgien

EM 2024: Wer spielt im Viertelfinale gegeneinander?

Diese Begegnungen im EM-Viertelfinale stehen schon fest:

Freitag, 5. Juli (18 Uhr): Deutschland gegen Spanien

Samstag, 6. Juli (18 Uhr): England gegen Schweiz

EM 2024: Das sind die besten Torschützen

Nach 40 von 51 Spielen (93 Tore)

3 Tore:

Georges Mikautadze (Georgien)

Jamal Musiala (Deutschland)

Ivan Schranz (Slowakei)

2 Tore:

Jude Bellingham (England)

Niclas Füllkrug (Deutschland)

Cody Gakpo (Niederlande)

Kai Havertz (Deutschland)

Harry Kane (England)

Razvan Marin (Rumänien)

Fabián Ruiz (Spanien)

Wo finden die Viertelfinals statt?

Die Begegnung von Gastgeber Deutschland gegen die Spanier findet in der Arena in Stuttgart statt. England und die Schweiz spielen in Düsseldorf. Die weiteren Viertelfinals werden in Hamburg und Berlin ausgetragen.

Wie geht es nach dem Viertelfinale weiter?

Der Weg ins Finale, das am 14. Juli im Berliner Olympiastadion stattfindet ist klar: Die Halbfinals finden am Dienstag, 9. Juli, und am Mittwoch, 10. Juli, statt. Deutschland würde – ein Sieg gegen Spanien vorausgesetzt – das erste Halbfinale in München spielen. Anpfiff der Partien ist jeweils um 21 Uhr.

Welche Prämien gibt es für einen Sieg im Viertelfinale?

Schon der Achtelfinaleinzug hat sich gelohnt, 1,5 Millionen Euro kassieren die erfolgreichen Teams für den Einzug in die Runde der besten Acht. Diese Erfolgsprämie erhöht sich noch einmal auf 2,5 Millionen. Der Europameister kassiert im besten Fall bis zu 28,25 Millionen Euro an Prämien.