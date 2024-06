1 Fans der türkischen Nationalelf zeigen in Stuttgart den Wolfsgruß. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Anhänger der türkischen Nationalelf zeigen rund um das Fußballgeschehen in Deutschland häufig das Erkennungszeichen türkischer Rechtsextremisten. Das steckt hinter dem Symbol.











Die Fans der türkischen Nationalmannschaft hatten am Samstag eigentlich keinen Grund zu feiern: Bei ihrem zweiten EM-Spiel sind sie in Dortmund gegen Portugal mit 0:3 unterlegen. Trotzdem feierten sie lautstark in der Fan-Zone und auch außerhalb auf dem Schlossplatz. Dabei zeigten sie, wie auch zuvor schon in Heilbronn, Dortmund oder Frankfurt am Main, immer wieder das Erkennungszeichen türkischer Rechtsextremisten – den sogenannten Wolfsgruß. Die Atmosphäre dabei wird von Beobachtern als „nationalistisch aufgeladen“ beschrieben.