EM 2024: Warum immer später? Die Hintergründe zu den Anstoßzeiten bei der EM

1 Großereignis für ein Millionenpublikum: Bei der Fußball-EM steht die TV-Quote im Vordergrund. Foto:

Anstoßzeiten, vor allem die späten, bilden seit jeher eine Kontroverse bei Großturnieren wie der Fußball-EM. Wie die Zeiten festgelegt werden – und was die Uefa und die übertragenden TV-Sender dazu sagen.











Wirklich ausgeschlafen dürften am Montagmorgen nicht viele Schülerinnen und Schüler zum Unterricht erschienen sein. Zumindest all jene, die es mit dem Fußball und der deutschen Nationalmannschaft halten – und das sind nicht wenige in diesen Tagen –, hatten eine kurze Nacht hinter sich. Am Abend zuvor stand das Deutschland-Spiel gegen die Schweiz (1:1) auf dem Programm. Anpfiff um 21 Uhr. Fußballschauen und früh zu Bett – ein unauflösbarer Widerspruch während dieser EM.